Так Хави уходит или нет? Игроки и руководство считает, что он переосмыслил решение
В раздевалке «Барселоны» считают, что Хави останется.
«Игроки видят Хави с другим настроем», - говорится в сообщениях инсайдеров. Он очень мотивирован и считает, что на него не оказывают давления».
Хорошая динамика результатов команды подкрепляет эту мысль. После заявления Хави «Барса» сделала шаг вперед.
Руководство «Барсы» в настоящее время ведет переговоры с Хави, но решение будет принято в конце сезона.
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