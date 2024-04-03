Так Хави уходит или нет? Игроки и руководство считает, что он переосмыслил решение

В раздевалке «Барселоны» считают, что Хави останется.

«Игроки видят Хави с другим настроем», - говорится в сообщениях инсайдеров. Он очень мотивирован и считает, что на него не оказывают давления».

Хорошая динамика результатов команды подкрепляет эту мысль. После заявления Хави «Барса» сделала шаг вперед.

Руководство «Барсы» в настоящее время ведет переговоры с Хави, но решение будет принято в конце сезона.