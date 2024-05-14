Окружение Левандовского верит, что Хави выживает поляка из клуба. Роберт не очень доволен положением в «Барселоне»

По словам журналиста CatRadio Рамон Сальмурри, окружение Роберта Левандовского считает, что его выход на замену в матче с «Сосьедадом» − это стратегия клуба, предполагающая, что игрок должен уйти из команды.

Это уже не первый случай появления подобных сообщений. Похоже, что окружение поляка действительно считает, что клуб начал кампанию по его продаже этим летом.

Хави рассказывал, что поляк был разгневан заменами. Однако тренер «Барсы» объяснил, что ему нужны свежие нападающие, которые будут прессинговать соперника.

Левандовски покинул поле на 76-й минуте, а в первом тайме сделал красивый предголевую передача на Илкая Гюндогана.

Нападающий намерен остаться в «блаугране» только на следующий сезон. В этом в 46 матчах он забил 24 гола и отдал девять голевых передач.