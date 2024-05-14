«Он еще очень молод»: Хави назвал игровой аспект, который Ламину Ямалю нужно улучшить

«Барселона» со счетом 2:0 обыграла «Сосьедад» в 35-м туре Ла Лиги. Каталонцы смогли вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

На 20-й минуте «блауграну» вывел вперед Ламин Ямаль. Это седьмой мяч 16-летнего вингера в этом сезоне, за 47 матчей во всех турнирах он также успел отдать девять ассистов.

После матча Хави похвалил подопечного, но отметил аспект, который юноше еще предстоит улучшить:

«Он не все делает идеально, но это нормально для 16-летнего игрока. Он должен быть в молодежной команде, но с тем талантом, которым он обладает, его можно назвать избранным. Его прогресс за один год невероятен, он стал сильнее и быстрее. Я очень им доволен.

Ламин способен делать разницу, потому что он отличный игрок как для настоящего, так и для будущего клуба. Ему все еще нужно совершенствовать свои навыки принятия решений, но не будем забывать, что он еще очень молод. Он очень хороший игрок».

Впереди у «Барсы» три матча в чемпионате: против «Альмерии», «Райо» и «Севильи». Встреча с «Райо» станет для «блауграны» последней домашней игрой сезона.

Согласны с мнением Хави?