💣 Экс-защитник «Барселоны» Эдгар Иэ провернул потрясающую аферу в Румынии. Теперь «Динамо Бухарест» могут выкинуть из высшей лиги 😨

Эдгар Иэ никогда не играл за основной состав «Барселоны», хоть и числился в клубе в 2014 году. Португалец сразу же отправился в «Барселону Б», где провел аж три сезона.

Сейчас защитника подозревают в «красивой» схеме: спустя три месяца после заключения контракта, «Динамо Бухарест» вдруг заметило, что футболист не совсем похож на того, кого они хотели подписать. Вероятно, это его брат-близнец.

Эдгар присоединился к румынскому гранду в феврале. «Динамо» удивилось, что игрок говорит только на португальском, несмотря на то, что имеет опыт выступлений в Испании, Франции, Турции и Нидерландах. Также Иэ отказался показывать свои водительские права.

Эделино (брат Эдгара) провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии, поэтому опасения клуба не безосновательны. Кроме того, Эдгар - защитник, а его брат-близнец - вингер, так что, возможно, они заметили и игровые различия.

«Эдгар Иэ» сыграл пять матчей за «Динамо», а теперь, если история окажется правдой, ему грозит пожизненное отстранение.

«Динамо» в лучшем случае ждет лишение очков, заработанных в играх с участием Иэ. Учитывая, что клуб идет в зоне вылета, подобное наказание отправит команду на последнее место.

Одна из версий футболиста отреагировала на новость смеющимися смайликами, намекая, что эти слухи - бред.

Кому верим?