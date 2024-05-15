Хави не хочет видеть в команде одного игрока. Оказалось, был против перехода – настояли Деку и Лапорта

Хави хочет, чтобы Жоау Феликс покинул «Барселону» в конце сезона, сообщает авторитетный Тони Хуанмарти.

По данным источника, Хави никогда не хотел видеть Феликса в «Барсе» и хотел подписать полузащитника, но переход португальца продавили Деку и Жоан Лапорта.

Феликс сразу же получил игровое время: 10 стартов в первых 13 играх за клуб. К декабрю он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Но с того момента все пошло на спад.

Феликс принял участие только в одном из последних восьми матчей «Барсы». Хави рассматривает португальца далеко не как первый вариает. В матче с «Сосьедадом» (2:0) главный тренер проигнорировал Феликса, хотя отправил его разминаться.

Феликс в «Барсе» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Игрок хочет остаться, но будет трудно убедить Хави.