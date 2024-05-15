«Барса» получила несколько больших предложений по игроку, которого переизобрел Хави

«Барселона» получила несколько серьезных предложений по Андреасу Кристенсену, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.

Кристенсен блестяще проявил себя в «Барсе» в этом сезоне. Датчанин показал, насколько универсальным он может быть после того, как Хави переставил его в опорную зону. После смены позиции игрок, кажется, почувствовал уверенность: забил в важных матчах с «ПСЖ», «Реалом» и «Жироной».

Но если «Барсе» удастся подписать Гидо Родригеса из «Бетиса» этим летом, Кристенсен вернется на позицию центрального защитника. Либо будет продан.

«Барса» подписывала Кристенсена свободным агентом, и его продажа значительно улучшит экономическое положение команды, поскольку он принесет чистую прибыль. Именно поэтому «Барса» рассмотрит возможность его продажи, учитывая, что в клубе есть Кунде, Кубарси, Мартинес и Эрик Гарсия, вернувшийся из аренды.