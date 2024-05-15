«Барса» получила несколько больших предложений по игроку, которого переизобрел Хави
«Барселона» получила несколько серьезных предложений по Андреасу Кристенсену, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.
Кристенсен блестяще проявил себя в «Барсе» в этом сезоне. Датчанин показал, насколько универсальным он может быть после того, как Хави переставил его в опорную зону. После смены позиции игрок, кажется, почувствовал уверенность: забил в важных матчах с «ПСЖ», «Реалом» и «Жироной».
Но если «Барсе» удастся подписать Гидо Родригеса из «Бетиса» этим летом, Кристенсен вернется на позицию центрального защитника. Либо будет продан.
«Барса» подписывала Кристенсена свободным агентом, и его продажа значительно улучшит экономическое положение команды, поскольку он принесет чистую прибыль. Именно поэтому «Барса» рассмотрит возможность его продажи, учитывая, что в клубе есть Кунде, Кубарси, Мартинес и Эрик Гарсия, вернувшийся из аренды.
Уже прибыль считают, а убытки не хотите посчитать? Там поле непаханное. Например, от лавочников хотя бы
Лучше уж за копейки продать, чем очередной раз зп платить. Бред же
Самый лучший доход - отсутствие ненужных расходов
Ромэу также продают
Вот и получается, что если оставить Кристенсена-в опорке по мимо него будет 2 человека и в защите куча.
Учитывая правила ФФП, лучше продать его так как по бумагам и на деле клуб выйдет в +, что позволит купить и зарегистрировать новых игроков