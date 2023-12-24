«Ни на один пенни меньше». Фанаты «Барсы» готовы отпустить Араухо в «Баварию», но при одном условии 💸

Похоже, что мюнхенская «Бавария» всерьез планирует побороться за защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Сообщается, что немецкий клуб планирует сделать предложение размером в €100 млн за трансфер уругвайца.

В прошлом году Араухо подписал новый контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2026 года. В нем прописана сумма отступных в €1 млрд.

Учитывая финансовое положение «Барсы», фанаты предположили, что возможно клубу стоит принять предложение мюнхенцев.

💭 Chichi Nwous: «Если он им нужен, то пусть платят €1 млрд».

💭 Ansh Tyagi:: «Платить отступные и забирайте Араухо».

💭 Abdussalam muyideen: «У него есть пункт о выкупе? Пусть они активируют его прямо сейчас».

💭 Steph OsiBlack DiCaprio: «Я бы отпустил его только за сумму отступных, ни на один пенни меньше этого».

💭 MARADONA: «€1 миллиард евро, и тогда все довольны».

А вы как думаете?