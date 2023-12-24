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«Ни на один пенни меньше». Фанаты «Барсы» готовы отпустить Араухо в «Баварию», но при одном условии 💸

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Похоже, что мюнхенская «Бавария» всерьез планирует побороться за защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Сообщается, что немецкий клуб планирует сделать предложение размером в €100 млн за трансфер уругвайца.

В прошлом году Араухо подписал новый контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2026 года. В нем прописана сумма отступных в €1 млрд.

Учитывая финансовое положение «Барсы», фанаты предположили, что возможно клубу стоит принять предложение мюнхенцев.

💭 Chichi Nwous: «Если он им нужен, то пусть платят €1 млрд».

💭 Ansh Tyagi:: «Платить отступные и забирайте Араухо».

💭 Abdussalam muyideen: «У него есть пункт о выкупе? Пусть они активируют его прямо сейчас».

💭 Steph OsiBlack DiCaprio: «Я бы отпустил его только за сумму отступных, ни на один пенни меньше этого».

💭 MARADONA: «€1 миллиард евро, и тогда все довольны».

А вы как думаете?

2 комментария
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De Ligt + $ и забирайте ))
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Лапорта продаст, уверен. Всё из-за финансов. С нынешним футболом чемп и ЛЧ не взять, возможно не пойдёт на ещё один риск, продаст вместе с Левандовски и Рафинья. Придёт Роке и начнут катать молодняк во главе Педри Гюндо и Френки, оборона Кунде Крис Иньиго, Кансело выкупят 100%, Фелиш с такой игрой максимум 20млн предложат, не устроит пусть ищат дураков. Барса не в том состоянии сейчас, чтобы диктовать условия да ещё и с такими резутатами
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