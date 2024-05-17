Какое место Фермин занимает среди бомбардиров «Барсы» в этом сезоне?
Фермин оформил дубль в прошедшем матче «Барселоны» с «Альмерией».
Какое место он сейчас занимает в списке лучших бомбардиров «Барсы» в этом сезоне?
Ответ... ТРЕТЬИЙ!
1. Роберт Левандовски – 24 гола
2. Ферран Торрес – 11 голов
3. ФЕРМИН – 10 голов
3. Жоау Фелиш – 10 голов
3. Рафинья – 10 голов
6. Ламин Ямал – 7 голов
7. Илкай Гундоган – 5 голов
Впечатляющий результат, учитывая, что Фермин в этом сезоне отыграл за «сине-гранатовых» менее 2000 минут. И да, он полузащитник!