🌫 Над Хави сгущаются тучи. Совет директоров «Барсы» давит на Лапорту, чтобы он уволил испанца

Шансы на пребывание Хави в «Барселоне» «уменьшаются с каждой минутой», сообщает журналист Жерар Ромеро.

Несмотря на то, что «Барса» близка ко второму месту в Ла Лиге по итогам сезона, часть совета директоров, как сообщается, оказывает давление на Жоана Лапорту, чтобы он уволил легенду клуба.

Лапорта также разочарован специалистом из-за слов в последнем пресс-релизе.

Главный тренер подчеркнул важность новых подписаний и заявил, что клуб находится в худшем финансовом положении за последние 25 лет.

Если «Барса» уволит Хави, то, скорее всего, команду примет Рафа Маркес или Ханси Флик.