🔥 «Барселона» определила три кандидата на место Хави

У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.

По данным Diario AS, в списке каталонцев числятся: Сержиу Консейсау, Ханси Флик и Рафа Маркес.

Предпочтительным кандидатом для Деку является Консейсау, с которым он играл в «Порту».

Деку ездил в Португалию на прошлой неделе по личным причинам, но сообщается, что он также провел переговоры с Консейсау, в ходе которых обсудил возможность его назначения в «Барсу».

Флик - это третий выбор, в случае неудачи с Маркесом и Консейсау.

Ожидается, что «Барса» решит дальнейшее будущее наставника команды после окончания сезона.