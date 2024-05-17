🔥 «Барселона» определила три кандидата на место Хави
У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.
По данным Diario AS, в списке каталонцев числятся: Сержиу Консейсау, Ханси Флик и Рафа Маркес.
Предпочтительным кандидатом для Деку является Консейсау, с которым он играл в «Порту».
Деку ездил в Португалию на прошлой неделе по личным причинам, но сообщается, что он также провел переговоры с Консейсау, в ходе которых обсудил возможность его назначения в «Барсу».
Флик - это третий выбор, в случае неудачи с Маркесом и Консейсау.
Ожидается, что «Барса» решит дальнейшее будущее наставника команды после окончания сезона.
1- Анчелотти
2- Гвардиола
3- Клопп
Ну не будет такого же - всем и так понятно - пишут и пишут - видимо, писать это не мешки таскать:))))