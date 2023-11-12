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«Это помогло нам обрести стабильность»: Хави назвал лучшего защитника «Барсы» после игры с «Алавесом»

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«Барселоне» удалось забрать три очка в матче с «Алавесом». Хотя сперва игра пошла не по плану подопечных Хави.

Каталонцы пропустили уже на 18-й секунде после ошибки Гюндогана. В 21-м веке «Барса» не пропускала в домашнем матче Ла Лиги так рано.

Ситуацию исправил Левандовски. Роберт сравнял на 51-й минуте, а на 78-й с пенальти забил победный гол.

В послематчевом интервью Хави выделил Араухо:

«С точки зрения индивидуальных качеств Араухо – наш лучший защитник. Мы видели много дуэлей с Омородионом в центре защиты, поэтому решили поменять Араухо и Кунде местами. Это помогло нам обрести стабильность».

Рональд, действительно, отлично справился с физически одаренным нападающим во втором тайме. Араухо провел на поле все 90 минут. А вот Кунде ушел на замену за 20 минут до финального свистка. Но не будем забывать, что француз отдал ассист Левандовскому в начале второй половины встречи.

Как вам игра «Барсы» в матче с «Алавесом»?

2 комментария

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Nike of FW
Рональд просто продемонстрировал уровень.
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fRsk
Когда Рональд здоров - он лучший центр дэф в мире.
0
0
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