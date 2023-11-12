FC Barcelona
Блог

Несколько тактических решений Хави перевернули игру с «Алавесом». «Барселоне» пришлось отыгрываться

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Рональд Араухо Рональд Араухо
Хави Хави
Жюль Кунде Жюль Кунде
Ла Лига Ла Лига
Жоау Канселу Жоау Канселу
Алекс Бальде Алекс Бальде
Футбол Футбол

Поменял игроков позициями.

В матче 13 тура Ла Лиги против «Алавеса» «Барселона» умудрилась пропустить уже на 18-й секунде. Команда Хави не только сравняла счет, но и смогла завоевать три очка − 2:1.

Игру удалось перевернуть во многом благодаря тактическим решениям Хави.

В первом тайме Жюль Кунде слишком часто ошибался на позиции центрального защитника, а Рональд Араухо был не очень полезен справа.

Первое, что сделал Хави в перерыва − поменял местами двух игроков. В итоге Кунде выдал шикарный кросс на Левандовски, а уругваец продолжал уверенно обороняться.

Через некоторое время Хави заменил Кунде на Алехандро Бальде, позволив Жоау Канселу переместиться с левого фланга на правый, что также привело к неплохой связке в атаке с участием Ламина Ямаля.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инна витенберг
Хави сделал великое дело поменял местами.А как насчет игры
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
suzok
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
долго думал такое написать?....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
А в первые пятнадцать минут Хави не видел что Кунде не справляется ? Очередной позорный матч в исполнении Барселоны . Даже Гюндаган смотря на всех начал деградировать . Единственное светлое пятно на поле это Араухо , но и его так надолго не хватит . После перерыва будет довольно сложный календарь , вот там и увидим - это временный спад или пора прощаться !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Sragovich
Очень поздно сделал рокировку в защите. Повезло что не пропустили больше до этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий