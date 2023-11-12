Несколько тактических решений Хави перевернули игру с «Алавесом». «Барселоне» пришлось отыгрываться
Поменял игроков позициями.
В матче 13 тура Ла Лиги против «Алавеса» «Барселона» умудрилась пропустить уже на 18-й секунде. Команда Хави не только сравняла счет, но и смогла завоевать три очка − 2:1.
Игру удалось перевернуть во многом благодаря тактическим решениям Хави.
В первом тайме Жюль Кунде слишком часто ошибался на позиции центрального защитника, а Рональд Араухо был не очень полезен справа.
Первое, что сделал Хави в перерыва − поменял местами двух игроков. В итоге Кунде выдал шикарный кросс на Левандовски, а уругваец продолжал уверенно обороняться.
Через некоторое время Хави заменил Кунде на Алехандро Бальде, позволив Жоау Канселу переместиться с левого фланга на правый, что также привело к неплохой связке в атаке с участием Ламина Ямаля.
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