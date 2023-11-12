«Барса» пропустила на 18-й секунде после потери Гюндогана в центре поля. Это антирекорд «блауграны»

«Алавесу» потребовалось всего 18 секунд, чтобы распечатать ворота Тер Стегена. В 21-м веке «Барса» не пропускала в домашнем матче Ла Лиги так рано, как в игре с «Алавесом».

Все началось с потери Гюндогана в центре поля.

Хон Гуриди перехватил мяч и начал голевую атаку.

Гуриди отдал передачу на левый фланг. Мяч получил Лопес и прострелил во вратарскую.

Передачу замкнул 19-летний Омородион. Мяч пронесся прямо между ног Тер Стегена.

Кстати, это не самый быстрый пропущенный мяч каталонцев в этом сезоне. В 9-м туре испанского первенства «Гранада» забила «Барсе» через 17 секунд после стартового свистка.

Тогда подопечные Хави играли на выезде. «Гранада» к 22-й минуте вела со счетом 2:0, но встреча закончилась ничьей 2:2.

Сможет ли «Барсы» отыграться в матче с «Алавесом»?