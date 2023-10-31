🤩 «Холанд, Мбаппе и Винисиус. Есть еще парень из «Барсы». Месси заявил, что в футболе начинается новая эра

Лионель Месси назвал имена футболистов, которые разыграют «Золотой мяч» в ближайшем будущем.

«В ближайшие годы за этот трофей будет ожесточенная борьба между Холандом, Мбаппе и Винисиусом.

Есть много молодых парней, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я думаю, что Ламин Ямаль будет одним из них. Он очень молод, но уже очень хорошо проявляет себя в «Барселоне».

Конечно, будут и другие, кто будет бороться за приз. Будет новая эра», - заявил аргентинец.

Как считаете, кто выиграет «Золотой мяч» через пять лет? Уже есть кандидаты?