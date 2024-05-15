Трое футболистов «Барселоны» номинированы на награды Ла Лиги по итогам сезона

Три представителя «Барселоны» вошли в шорт-лист претендентов на награды лучшим футболистам Ла Лиги по итогам сезона – это Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Пау Кубарси.

Левандовски провел еще один успешный сезон в «Барсе», забив на данный момент 17 голов и сделав восемь результативных передач. За награду лучшему футболисту Ла Лиги он будет бороться с такими игроками, как Винисиус, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Иско, Кириан Родригес, Александр Сёрлот, Таке Кубо, Алеиш Гарсия и Артем Добвик.

Ламин Ямаль и Пау Кубарси за отличную прорывную кампанию награждены местами в номинации «Лучший игрок сезона до 23 лет».

Награды будут вручены на Сардинии (Италия) 28 мая.