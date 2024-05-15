«Он знает, что я думаю»: Хави прокомментировал нежелание Араухо подписывать новый контракт с «Барсой»

«Барселона» предложила Рональду Араухо продлить контракт, но защитник пока не поставил свою подпись. Его действующее соглашение с клубом истекает в 2026 году.

По информации источников, к футболисту проявляет интерес «Бавария» - немцы предложили ему более высокую зарплату, чем «Барса», и окружение Араухо хочет, чтобы он перебрался в Германию. В сети активно циркулируют слухи о возможном уходе ургвайского центрального защитника из «Барселоны».

«Я много общаюсь с Араухо, и он знает, что я думаю», — ответил Хави на вопрос о будущем игрока.

«С моей стороны нет никаких сомнений относительно его будущего. Он знает, чего я хочу. Я всегда стараюсь говорить честно и искренне. Кроме того, Рональд здесь счастлив», — добавил Хави.

В этом сезоне у Араухо случился спад формы, он допустил несколько серьезных ошибок, которые привели к голам в ворота «Барсы». Однако нет никаких сомнений в том, что он по-прежнему остается одним лучших защитников в мире на сегодняшний день.