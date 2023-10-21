«Если ты знаешь, ты знаешь». Леау выложил фото Неймара со странной подписью 🤨

Звезда сборной Португалии и «Милана» Рафаэль Леау опубликовал фотографию Неймара в футболке «Барселоны, оставив к ней неоднозначную подпись.

«Если ты знаешь, ты знаешь», - написал в соцсетях Леау под фотографией с Неймаром.

Объяснений не последовало.

Возможно, что Леау, будучи фанатом Неймара, отдает дань уважения бразильцу за сезон 2014/15. Это был лучший год в карьере бразильца, в котором он отметился 39 голами и 10 результативными передача в 51 игре за «Барсу», а клуб выиграл требл.

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