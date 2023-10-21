«Если ты знаешь, ты знаешь». Леау выложил фото Неймара со странной подписью 🤨
Звезда сборной Португалии и «Милана» Рафаэль Леау опубликовал фотографию Неймара в футболке «Барселоны, оставив к ней неоднозначную подпись.
«Если ты знаешь, ты знаешь», - написал в соцсетях Леау под фотографией с Неймаром.
Объяснений не последовало.
Возможно, что Леау, будучи фанатом Неймара, отдает дань уважения бразильцу за сезон 2014/15. Это был лучший год в карьере бразильца, в котором он отметился 39 голами и 10 результативными передача в 51 игре за «Барсу», а клуб выиграл требл.
Если вы дружите с Леау или работаете в пояснительной бригаде, то ждем вас в комментариях 👇👇.
90% бразильцев именно такие и Неймар не исключение. сколько было супер талантливых бразильцев, те же Роналдо, Роналдиньо, Адриано, Робиньо, Пато все они намного сильнее котировались в свое время чем Неймар, и у всех одни и те же проблемы с дисциплиной и ответственностью. талантливые, но их талант это яркая вспышка в интервале от 3 до 5 лет.
единственные два бразильца мирового класса, которые целиком и полностью отдавали себя на поле это Кафу и Кака. вот они могли по своему характеру, уровню мастерства и усердия каждый год бороться за ЗМ, но Кафу был защитником, а Кака имел с детства проблемы со здоровьем, что в итоге и вылилось в травмы, как итог яркая карьера продлилась всего 5 лет, хотя в 2007 году Кака показал космический уровень футбола, чуть ли не в одиночку затащив ЛЧ, Неймар тот же в своем лучшем сезоне и близко так матчи не решал, не смотря на кучу голов.