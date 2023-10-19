«Он очень хотел перейти»: Деку назвал две причины, почему «Барса» не подписала Неймара этим летом

Этим летом Неймара связывали с возвращением в «Барселону», после того как стало ясно, что его время в «ПСЖ» подошло к концу. Но, как ни странно, вместо этого он подписал контракт с «Аль-Хилалом» из Саудовской профессиональной лиги.

«У нас были переговоры с агентом Неймара, но переговоры в основном вел президент Лапорта», — рассказал Marca спортивный директор «Барсы» Деку.

«Правда в том, что ситуация и то, как это можно сделать, никогда не были представлены в реальном виде. Он действительно хотел приехать, но у нас была проблема финансового «фэйр-плей».

«Цифры, мы знаем, у Неймара была очень высокая зарплата, у него были предложения от клубов Саудовской Аравии. Вернуть Неймара было очень сложно.

Он фантастический игрок. Очевидно, он вписался бы в «Барселону», но реальной возможности у меня никогда не было, кроме моего желания вернуться из «Барселоны», — добавил Деку.

Деку также отметил, что Лапорта был единственным человеком, который добивался приобретения Неймара.