Френки де Йонг женился❤️

Когда речь заходит о самых милых футбольных парах «Барселоны», в первую очередь мы вспоминаем Лео Месси и Антонелу Рокуццо.

Однако не менее трогательна история любви Френки де Йонга и Микки Кимени.

Пара встречается со средней школы. Микки была рядом с Френки с начала его карьеры в «Аяксе» и до завоевания трофеев с «Барселоной».

В ноябре прошлого года у Френки и Микки родился мальчик, которого назвали Майлз.

Теперь они сделали еще один шаг на своем пути, связав себя узами брака на частной церемонии. Микки поделился снимками их особенного дня в Инстаграме.