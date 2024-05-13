Хави надеется, «Барса» продлит контракты еще двух молодых талантов. Они уже сверкали в этом сезоне

Хави надеется, что «Барселоне» удастся в ближайшее время заключить долгосрочные контракты с Эктором Фортом и Марком Гиу.

Выступая перед матчем с «Реал Сосьедадом», Хави сказал: «Мы доверяем своим молодым игрокам. Я очень рад, что Пау Кубарси подписал новый контракт, это отличная новость. Надеюсь, Эктор Форт, Марк Гиу и другие также продлят контракты...»

Сообщается, что «Барса» уже планирует провести переговоры с представителями Форта и Гиу, поскольку Хави видит в них будущих постоянных игроков основы. В следующем сезоне они, скорее всего, получат больше игрового времени.