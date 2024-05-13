Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» может быть автоматически продлен до 2026 года

Роберт Левандовски никуда не уходит! Поляк рассчитывает полностью отработать контракт, который заключил при переходе в «Барселону».

По словам журналиста Феррана Корреаса, нападающий очень комфортно чувствует себя как в клубе, так и в городе.

Интересно, что контракт Роберта может быть автоматически продлен до 2026 года, если он выполнит определенную задачу.

Для этого ему нужно будет сыграть минимум 45 минут в 55% матчей «Барсы» в следующем сезоне. Учитывая, насколько регулярно Левандовски играл под руководством Хави, продление контракта выглядит реальным.

Левандовски получит огромную зарплату в 32 миллиона евро, если он останется на сезон 2024/25, и может получить аналогичную сумму, если продлит контракт и на кампанию 2025/26.

В этом сезоне польский нападающий провел за «Барсу» 45 матчей, забил 24 гола и сделал девять результативных передач во всех соревнованиях.