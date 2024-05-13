«Барса» твердо намерена продать Араухо. Как будет выглядеть ее глубина линии обороны в следующем сезоне?

«Барселона» намерена расстаться с Рональдом Араухо этим летом.

По информации Diario Sport, клуб готов отдать уругвайца примерно за 90-100 миллионов евро.

За счет ожидаемой выручки каталонцы хотят укрепить позицию опорник и, в идеале, приобрести левого вингера.

Между тем, вот как может выглядеть глубина состава «Барсы» в обороне на следующий сезон:

«Барса» считает, что ее линия обороны останется надежной даже без Араухо, так как у нее есть Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Мика Файе и Жюль Кунде.