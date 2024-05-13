Почему «Барселона» продаст Араухо только за 100 млн евро? Ответ кроется в финансовой ситуации клуба

По информации испанского издания Sport , «Барселона» за Рональда Араухо запросит летом не менее 100 млн евро.

Главная причина этого − клуб считает, что получение этой суммы может помочь их собственным летним трансферным делам. В частности, для них эта финансовая подпитка может позволить подписать нового полузащитника или нападающего высшего класса.

Араухо − защитник «Барсы», который, скорее всего, будет продан в следующем сезоне из-за интереса к нему со стороны других клубов. Интерес к нему проявили «МЮ» и «Бавария». Осталось выяснить, готовы ли они заплатить 100 миллионов евро за сделку.

Агенты Араухо скоро встретятся с Деку, чтобы обсудить ситуацию. Осознав потребности клуба, они тоже склоняются к уходу.

«Барса» довольна тем, что у нее есть центральные защитники, кроме Араухо. Хави уже гарантировал Эрику Гарсии место в составе на следующий сезон, и Иньиго Мартинес также никуда не уйдет.

В составе «Барселоны» уругвайский защитник провел 149 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.