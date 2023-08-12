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Трансфер Дембеле завершен, но история еще не окончена. Мусса Сиссоко и другие агенты игрока планируют подать на «Барселону» в суд

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Новый поворот.

Агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко и его коллеги всерьез рассматривает возможность подать в суд на «Барселону» после завершения перехода его клиента в «ПСЖ», сообщил Роджер Торелло из Mundo Deportivo.

Сиссоко возмущен тем, что «блауграна» не дала ему ни цента из €50,4 млн, полученных от «ПСЖ» за трансфер. Каталонцы честно выплатили Дембеле положенные ему €15 млн, но при этом отказались отдавать €10 млн агентам игрока, так как их работа не имеет отношения к клубу.

«Барса» истолковала пункт, касающийся выплат, как означающий, что только Дембеле заслуживает денежной компенсации, поскольку он был единственным человеком, работавшим в клубе. В итоге на счет каталонцев упали €35,4 млн от парижан вместо €25,4.

Агенты игрока должны получить какую-то компенсацию от «ПСЖ» за трансфер, но они настаивает на том, чтобы получить и ту сумму, которая забрала себе «Барса».

5 комментариев

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Хабиб
А его черная харя не треснет?Это Псж выплатил отступные,а агент там был в виде формальности,так что пусть помалкивает)
+15
0
+15
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Rachid
Этот агент дембеля самый настоящий ссиссука
+6
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+6
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Вячеслав Новиков
Прощай хрусталь, увидимся в суде, а по факту мерзкие люди, слава богу отделались
+5
0
+5
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Du Du
С прошивой овцы хоть шерсти коюлок
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Гласящий Истину!
Смотри Барса, от какого говна ты избавилась! Смотри и запоминай, чтобы через 5-6 лет не возникло желание опять подписать этого придурка! Лучше играть третьим составом, с игроками, которые практически еще ничего не умеют, но действительно преданны клубу, чем вот с такой гнидой!
0
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