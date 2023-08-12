Новый поворот.

Агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко и его коллеги всерьез рассматривает возможность подать в суд на «Барселону» после завершения перехода его клиента в «ПСЖ», сообщил Роджер Торелло из Mundo Deportivo.

Сиссоко возмущен тем, что «блауграна» не дала ему ни цента из €50,4 млн, полученных от «ПСЖ» за трансфер. Каталонцы честно выплатили Дембеле положенные ему €15 млн, но при этом отказались отдавать €10 млн агентам игрока, так как их работа не имеет отношения к клубу.

«Барса» истолковала пункт, касающийся выплат, как означающий, что только Дембеле заслуживает денежной компенсации, поскольку он был единственным человеком, работавшим в клубе. В итоге на счет каталонцев упали €35,4 млн от парижан вместо €25,4.

Агенты игрока должны получить какую-то компенсацию от «ПСЖ» за трансфер, но они настаивает на том, чтобы получить и ту сумму, которая забрала себе «Барса».