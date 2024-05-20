Феликс может остаться в «Барселоне». Для такого исхода должно совпасть два фактора

Одну из главных ролей в победе «Барселоны» над «Райо Вальекано» (3:0) в последнем туре Ла Лиги сыграл Жоау Феликс.

Он вышел на замену во втором тайме. Вскоре после выхода на поле Феликс продемонстрировал удивительную хитрость и помог забить первый гол Педри.

По информации Sport, будущее Феликса и его дальнейшая карьера в «Барселоне» будут зависеть от нескольких ключевых факторов. Во-первых, пока неизвестно, кто будет следующим тренером клуба и понадобится ли ему такой игрок, как португалец..

Будь то Хави или кто-то другой, он должен продемонстрировать желание сохранить Феликса в команде после окончания срока аренды.

Во-вторых, «Барселона» должна найти необходимые средства, чтобы подписать Феликса из «Атлетико» на постоянной основе или профинансировать еще одну сделку по аренде.

В этом сезоне португальский вингер не использовался Хави слишком часто, и, если он останется, футболисту будет сложно добиться статуса важного игрока.

В сезоне-2023/24 24-летний Жоау Феликс провел 43 матча за «Барсу», забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.