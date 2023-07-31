15 комментариев

Прощальный подарок для «Барсы».

История с потенциальным переходом Дембеле в «ПСЖ» развивалась стремительно — буквально пару дней назад никто и не думал, что игрок может покинуть «Барселону». Однако в контракте игрока действовали скромные отступные, и это сыграло с каталонцами злую шутку.

Парижский клуб в считанные часы договорился с агентом игрока и уже готовился активировать клаусулу, которая составляет €50 млн, однако Дембеле такой вариант не устроил.

По условиям контракта игрока, в случае выплаты отступных «Барса» получит только половину, и эти €25 млн даже рядом не стояли с €100 млн, за которые он был куплен. Учитывая, что Усман является ключевым игроком команды Хави, а клубу необходимы средства, сумма выглядит еще более печальной.

Дембеле же хочет, чтобы каталонцы смогли выручить за него более весомую сумму, поэтому попросил их провести переговоры с «ПСЖ», а парижан — не активировать клаусулу, как сообщает Ферран Корреас из Sport. Для игрока важно, чтобы его уход был согласованным и устроил обе стороны. Он понимает, что его уход отразится на «Барселоне», и надеется, что клуб сможет выторговать более приемлемые условия.

Вингер отправится с командой в Лас-Вегас на матч с «Миланом», пока клубы ведут переговоры, но ситуация может разрешиться и до начала встречи, если стороны смогут прийти к соглашению.

Ферран Мартинес и Роджер Торелло добавляют, что каталонцы согласились на переговоры и дали «ПСЖ» пять дней, чтобы достичь соглашения.