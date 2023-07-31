FC BARCELONA
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Дембеле твердо намерен перейти в «ПСЖ», но сделка вряд ли состоится в ближайшие дни. Все из-за одной просьбы игрока

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Прощальный подарок для «Барсы».

История с потенциальным переходом Дембеле в «ПСЖ» развивалась стремительно — буквально пару дней назад никто и не думал, что игрок может покинуть «Барселону». Однако в контракте игрока действовали скромные отступные, и это сыграло с каталонцами злую шутку.

Парижский клуб в считанные часы договорился с агентом игрока и уже готовился активировать клаусулу, которая составляет €50 млн, однако Дембеле такой вариант не устроил.

По условиям контракта игрока, в случае выплаты отступных «Барса» получит только половину, и эти €25 млн даже рядом не стояли с €100 млн, за которые он был куплен. Учитывая, что Усман является ключевым игроком команды Хави, а клубу необходимы средства, сумма выглядит еще более печальной.

Дембеле же хочет, чтобы каталонцы смогли выручить за него более весомую сумму, поэтому попросил их провести переговоры с «ПСЖ», а парижан — не активировать клаусулу, как сообщает Ферран Корреас из Sport. Для игрока важно, чтобы его уход был согласованным и устроил обе стороны. Он понимает, что его уход отразится на «Барселоне», и надеется, что клуб сможет выторговать более приемлемые условия.

Вингер отправится с командой в Лас-Вегас на матч с «Миланом», пока клубы ведут переговоры, но ситуация может разрешиться и до начала встречи, если стороны смогут прийти к соглашению.

Ферран Мартинес и Роджер Торелло добавляют, что каталонцы согласились на переговоры и дали «ПСЖ» пять дней, чтобы достичь соглашения. 

15 комментариев

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Barca75
Неожиданно. Молодец 👍
+19
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& Co1366
Благодарный оказался Усман Дембеле.
+7
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Rachid
Не совсем конченным, оказался Дембель, а то мы все тут его поливаем да разносим… ну хоть на посошок немного отплатит Барсе добром за повара и приставку……)))))
+6
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+5
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Your Friend
в итоге ПСЖ откажется и Дембеле останется xD
+3
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Nike of FW
давайте подождём 01.08. 2023 что бы потом не переобуваться .....
+2
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купи-продай
круто, если действительно поможет Барселоне
+2
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NartApsua
Только не перебарщивай особо, Усман. А то мало ли ПСЖ тогда передумает и тогда ты, не дай Бог, в итоге опять останешься Барсе)
+2
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Гусеконь
какой молодец. Давайте мне денег побольше и побольше Барсе заплатите.
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Valentin Bezdenezhnykh
зная Дембеле, и, особенно, агента, тут скорее себе выбивает +25 млн, а не Барсе...
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Josep
Само благородство и милосердие. да ему памятник перед новым стадионом наверное нужно поставить..?
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Aymammet Baylyyew
Если это правда то я очень очень рад , такой поступок на глазах фанов барсы надолго останется
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Вячеслав Новиков
У него очень мерзкий агент на самом деле, если это конечно правда, такой расклад я считаю идеальным, Дембеле в ПСЖ, а нам Бернарду
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olimbek
Почему то не жалко. Если брать весь период в Барсе, Дембеле не оправдал ожидания. В отдельных матчах, да, он оживает игру. Но в завершении он слаб. Дембеле лучше Рафиньи, но если хочет уйти, то можно отпускать. Я не переобуваюсь если даже он останется. Я и раньше так написал. Еще считаю Хави физруком. Он не уровень Барсы.
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Меган Лайф
Ответ Rachid
Не совсем конченным, оказался Дембель, а то мы все тут его поливаем да разносим… ну хоть на посошок немного отплатит Барсе добром за повара и приставку……)))))
В итоге дембеле останется в барсе и продолжить жить в её лазарете
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