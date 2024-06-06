Как «Барселона» может использовать Микеля Мерино? Смотрим варианты

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино, по слухам, является приоритетной целью «Барселоны» Ханси Флика на данный момент.

Как 27-летний футболист впишется в тактические планы немца на следующий сезон?

Вариант 1

Занимающий первое место в Европе по количеству выигранных единоборств, Мерино мог бы стать идеальной заменой Гави, пока тот продолжает восстанавливается после серьезной травмы. Если Френки де Йонг откажется уходить, эти двое, возможно, составят пару в центре поля.

Вариант 2

Мерино много времени проводит на левом фланге . На его счету восемь мячей в завершившемся сезоне, так что можно ожидать, что его задействуют слева и в «Барселоне».

Единственной проблемой Ханси Флика, вероятно, будет спад физических возможностей в середине сезона, но это может быть исправлено с восстановлением Гави.