😦🇩🇪 «Такие люди, как я, необходимы на руководящих должностях - это новая реальность Германии». Гюндоган скандально высказался о нашумевшем опросе

Илкай Гюндоган прокомментировал скандальный опрос в Германии, показавший, что 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной.

«Я знаю, что такие люди, как я, необходимы на руководящих должностях, потому что это отражает новую реальность Германии.

Мы можем выглядеть по-другому, но мы тоже немцы. Я знаю, что могу быть примером для подражания. Но я не хочу слишком настаивать на этом», - заявил Гюндоган.

Напомним, Гюндоган родился в Гельзенкирхене (Германия). Его родители этнические турки.