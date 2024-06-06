😦🇩🇪 «Такие люди, как я, необходимы на руководящих должностях - это новая реальность Германии». Гюндоган скандально высказался о нашумевшем опросе
Илкай Гюндоган прокомментировал скандальный опрос в Германии, показавший, что 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной.
«Я знаю, что такие люди, как я, необходимы на руководящих должностях, потому что это отражает новую реальность Германии.
Мы можем выглядеть по-другому, но мы тоже немцы. Я знаю, что могу быть примером для подражания. Но я не хочу слишком настаивать на этом», - заявил Гюндоган.
Напомним, Гюндоган родился в Гельзенкирхене (Германия). Его родители этнические турки.