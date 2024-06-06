Два представителя «Барселоны» попали в топ-5 рейтинга молодых игроков по версии L'Équipe

Престижное спортивное издание L'Équipe назвало 30 лучших футболистов сезоне 2023/24, рожденных после 1 января 2005 года.

Первое место занял нападающий «Барселоны», 16-летний Ламин Ямаль. Футболист родился 13 июля 2007 года.

Еще один представитель «сине-гранатовых» 17-летний Пау Кубарси занял пятое место, его опередил игрок «ПСЖ» Заир-Эмери, Кобби Майну из «МЮ» и Эндрик – новая звезда «Мадрида».

И Ямаль, и Кубарси уже входят в состав национальной сборной Испании и сыграют на Евро этим летом.

Ранее представители «Барселоны» уже были отмечены изданием L'Équipe: в сезоне 2022/23 лучшим молодым футболистом стал Гави, а в сезоне 2020/21 – Ансу Фати.