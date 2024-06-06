😮 «Барселона» хочет продать Рафинью. Флик против, как и сам футболист
Рафинья снова связывают с уходом из «Барселоны».
Каталонцы рассматривают возможность продажи нападающего, посколько им необходимы средства для подписания Луиса Диаса.
Бразилец не хочет покидать команду, и похоже, что Ханси Флик также не желает терять игрока.
Немецкий журналист Флориан Плеттенберг пишет: «Ханси Флик включил Рафинью в свои планы. Он считает 27-летнего вингера потенциально ключевым игроком!
Тем не менее, многие клубы интересуются бразильцем, особенно из Саудовской Аравии. Окончательное решение о будущем Рафиньи еще не принято».
Напомним, Рафинья забил шесть голов и отдал девять передач в 28 матчах Ла Лиги в сезоне-2023/24.