😮 «Барселона» хочет продать Рафинью. Флик против, как и сам футболист

Рафинья снова связывают с уходом из «Барселоны».

Каталонцы рассматривают возможность продажи нападающего, посколько им необходимы средства для подписания Луиса Диаса.

Бразилец не хочет покидать команду, и похоже, что Ханси Флик также не желает терять игрока.

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг пишет: «Ханси Флик включил Рафинью в свои планы. Он считает 27-летнего вингера потенциально ключевым игроком!

Тем не менее, многие клубы интересуются бразильцем, особенно из Саудовской Аравии. Окончательное решение о будущем Рафиньи еще не принято».

Напомним, Рафинья забил шесть голов и отдал девять передач в 28 матчах Ла Лиги в сезоне-2023/24.