Генсек РФС Митрофанов: «По уровню судейства и ВАР Россия находится в топ-10. Когда-нибудь в мире появится новая, более совершенная система»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС судьи Максим Митрофанов видеоповторы Футбол

Генсек РФС оценил работу системы видеоповторов в Мир РПЛ.

– В Англии обсуждали отмену ВАР. Стоит ли в России его убрать?

– К этим разговорам отношусь как к вкусовщине. Кому-то нравится, а кому-то нет. У нас все так же. Григорий Викторович Иванов (президент «Урала» – Sports), уверен, не поменял мнение относительно этой системы. Тем не менее, когда-нибудь ВАР в мире отменят, и появится новая, более совершенная система.

– Довольны работой ВАР в России?

– За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы ВАР.

Еще важный момент. В УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы ВАР РФС находится в первой десятке стран, – сказал Максим Митрофанов.

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15 комментариев
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Так ВАР только в 10ти лигах и используется.
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Уверен, что не г-н Митрофанов сам лично пересчитал и пересмотрел все ВАРы во всех странах и очень большой молодец, сам себя похвалил перед зеркалом и кайфует)
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Забавно, как в том анекдоте , мол команда заняла 2 место, а сколько команд было ? Да две и были.
ВАР и применяется в 10 лигах, но это не главное, что нашим судьям хоть какую систему дать, но Казарцев помню в матче ЦСКА-Краснодар не заметил руки у Дивеева, хотя вся страна это видела, свалили все на мониторы, мол старые, а вот он вышел и посмотрел на табло, где это момент показывали, то зрение к нему вернулось.
Понятно, что это сказка для лохов.
Но вот как они с Амелиным прибили Урал, не засчитав гол Сиссе, хотя на скрине видно хорошо, что Ионов не мешает голкиперу Акрона и тот видит момент удара и ответа от судей так и не получено, почему эти негодяи ослепли?
Болельщикам Урала надо поднимать этот вопрос и настаивать на переигровки этого матча и наказанию участников этой аферы, а Казарцева и Амелина наказывать надо очень строго и главное почему эти слабые арбитры получили назначение на такой сложный матч и кто их назначил?
ВАР - это не для мошеничества придуман, а для помощи арбитрам, а у нас наоборот делают.
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Ответ mot1v
Так ВАР только в 10ти лигах и используется.
Пухлому школьнику что доложили, то он и вещает ;)
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🤦
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Как УЕФА может оценивать уровень ВАР в России в нынешних реалиях? Или инспекция тайно была ввезена в Россию для анализа лично для Митрофанова?)
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Генсек финишировал вторым
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нашли кого слушать, Иванов тот ещё балабол
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Ответ mot1v
Так ВАР только в 10ти лигах и используется.
ну значит он не соврал
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Ответ TheSportNik
Забавно, как в том анекдоте , мол команда заняла 2 место, а сколько команд было ? Да две и были. ВАР и применяется в 10 лигах, но это не главное, что нашим судьям хоть какую систему дать, но Казарцев помню в матче ЦСКА-Краснодар не заметил руки у Дивеева, хотя вся страна это видела, свалили все на мониторы, мол старые, а вот он вышел и посмотрел на табло, где это момент показывали, то зрение к нему вернулось. Понятно, что это сказка для лохов. Но вот как они с Амелиным прибили Урал, не засчитав гол Сиссе, хотя на скрине видно хорошо, что Ионов не мешает голкиперу Акрона и тот видит момент удара и ответа от судей так и не получено, почему эти негодяи ослепли? Болельщикам Урала надо поднимать этот вопрос и настаивать на переигровки этого матча и наказанию участников этой аферы, а Казарцева и Амелина наказывать надо очень строго и главное почему эти слабые арбитры получили назначение на такой сложный матч и кто их назначил? ВАР - это не для мошеничества придуман, а для помощи арбитрам, а у нас наоборот делают.
Урал сплошные договорняки гоняет
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