Генсек РФС Митрофанов: «По уровню судейства и ВАР Россия находится в топ-10. Когда-нибудь в мире появится новая, более совершенная система»
Генсек РФС оценил работу системы видеоповторов в Мир РПЛ.
– В Англии обсуждали отмену ВАР. Стоит ли в России его убрать?
– К этим разговорам отношусь как к вкусовщине. Кому-то нравится, а кому-то нет. У нас все так же. Григорий Викторович Иванов (президент «Урала» – Sports), уверен, не поменял мнение относительно этой системы. Тем не менее, когда-нибудь ВАР в мире отменят, и появится новая, более совершенная система.
– Довольны работой ВАР в России?
– За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы ВАР.
Еще важный момент. В УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы ВАР РФС находится в первой десятке стран, – сказал Максим Митрофанов.
ВАР и применяется в 10 лигах, но это не главное, что нашим судьям хоть какую систему дать, но Казарцев помню в матче ЦСКА-Краснодар не заметил руки у Дивеева, хотя вся страна это видела, свалили все на мониторы, мол старые, а вот он вышел и посмотрел на табло, где это момент показывали, то зрение к нему вернулось.
Понятно, что это сказка для лохов.
Но вот как они с Амелиным прибили Урал, не засчитав гол Сиссе, хотя на скрине видно хорошо, что Ионов не мешает голкиперу Акрона и тот видит момент удара и ответа от судей так и не получено, почему эти негодяи ослепли?
Болельщикам Урала надо поднимать этот вопрос и настаивать на переигровки этого матча и наказанию участников этой аферы, а Казарцева и Амелина наказывать надо очень строго и главное почему эти слабые арбитры получили назначение на такой сложный матч и кто их назначил?
ВАР - это не для мошеничества придуман, а для помощи арбитрам, а у нас наоборот делают.