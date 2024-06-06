Генсек РФС Митрофанов: «По уровню судейства и ВАР Россия находится в топ-10. Когда-нибудь в мире появится новая, более совершенная система»

Генсек РФС оценил работу системы видеоповторов в Мир РПЛ.

– В Англии обсуждали отмену ВАР. Стоит ли в России его убрать?

– К этим разговорам отношусь как к вкусовщине. Кому-то нравится, а кому-то нет. У нас все так же. Григорий Викторович Иванов (президент «Урала» – Sports), уверен, не поменял мнение относительно этой системы. Тем не менее, когда-нибудь ВАР в мире отменят, и появится новая, более совершенная система.

– Довольны работой ВАР в России?

– За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы ВАР.

Еще важный момент. В УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы ВАР РФС находится в первой десятке стран, – сказал Максим Митрофанов.