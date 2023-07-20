FC BARCELONA
Блог

🎥Совместная тренировка Месси и Бускетса в «Интер Майами» привела болельщиков в восторг

Ла Лига Ла Лига
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Видео, на котором Лионель Месси и Серджи Бускетс вместе тренируются в «Интер Майами», стало вирусным в сети.

Месси приступил к тренировкам с новой командой, как в воскресенье его представили как игрока «Майами» на яркой церемонии в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Семикратный обладатель Золотого мяча подписал контракт с клубом до 2025 года, и, как сообщается, ему будут платить от 50 млн долларов в год.

Помимо подписания Месси, «Майами» объявили о подписании двухлетнего контракта с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Фанаты «Майами» в Твиттере были воодушевлены появившимися кадрами тренировок Месси и Бускетса.

🗨️«Впервые за два года он наслаждается футболом за пределами Аргентины».

🗨️«Союз, заключенный на небесах».

🗨️«Банда снова в сборе».

🗨️«Приятно снова видеть этот тандем».

🗨️«Между ними что-то происходит, возможно это телепатия».

🗨️«Мастерство не умирает».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий