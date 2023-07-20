Видео, на котором Лионель Месси и Серджи Бускетс вместе тренируются в «Интер Майами», стало вирусным в сети.

Месси приступил к тренировкам с новой командой, как в воскресенье его представили как игрока «Майами» на яркой церемонии в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Семикратный обладатель Золотого мяча подписал контракт с клубом до 2025 года, и, как сообщается, ему будут платить от 50 млн долларов в год.

Помимо подписания Месси, «Майами» объявили о подписании двухлетнего контракта с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Фанаты «Майами» в Твиттере были воодушевлены появившимися кадрами тренировок Месси и Бускетса.

🗨️«Впервые за два года он наслаждается футболом за пределами Аргентины».

🗨️«Союз, заключенный на небесах».

🗨️«Банда снова в сборе».

🗨️«Приятно снова видеть этот тандем».

🗨️«Между ними что-то происходит, возможно это телепатия».

🗨️«Мастерство не умирает».