🙏 «Pray for RS». Рафинья повторил празднование Родриго в матче с «Баварией». Объясняем, что оно означает

Рафинья выразил поддержку пострадавшему от сильных наводнений бразильскому штату Риу-Гранди-ду-Сул.

Вингер «Барсы» надел майку с призывами помолиться за регион, которую показал в ходе празднования второго гола каталонцев в матче с «Сосьедадом».

Ранее подобным образом отметил гол другой звездный бразилец - Родриго из «Реала». Случилось это в матче с мюнхенской «Баварией».

Южный штат Риу-Гранди-ду-Сул начало затапливать на прошлой неделе на фоне аномально сильных дождей, что привело к оползням, размытию дорог, обрушению мостов и плотин по всему региону.

По последним сообщениям, число жертв достигло 90 человек.