«Я понимаю гнев Роберта». Хави объяснил, почему заменил Левандовски

Хави объяснил, почему заменил Роберта Левандовски во втором тайме матча с «Реал Сосьедадом».

«Нам пришлось высоко давить в матче с «Сосьедадом». У нас есть Ферран и Фермин, но нам нужно было немного больше владения.

Я понимаю гнев Левандовски. Мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но мы тренеры. Мы здесь, чтобы принимать решения», - заявил наставник «Барсы».

Напомним, Хави заменил Левандовски на Феррана Торреса на 76-й минуте матча.