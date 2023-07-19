Можно лишь позавидовать.

«Интер Майами» официально представил Лионеля Месси и Серджи Бускетса в качестве двух новых футболистов команды.

Каталонский дуэт воссоединился во Флориде, спустя два года после того, как Месси ушел из «Барсы» в «ПСЖ».

Однако, это еще не все. Американцы не планируют останавливаться на этом - скоро команду усилит защитник Жорди Альба.

«Альба завершил оформление документов. Он прибудет в ближайшие несколько дней», - передает совладелец клуба Хорхе Мас.

Фабрицио Романо также подтвердил скорый трансфер своим любимым «Here we go». Ждем.