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🤩🤩🤩 Бускетс и Месси уже в «Майами». Но это не все, дуэт превратится в трио уже в ближайшие дни

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Можно лишь позавидовать.

«Интер Майами» официально представил Лионеля Месси и Серджи Бускетса в качестве двух новых футболистов команды.

Каталонский дуэт воссоединился во Флориде, спустя два года после того, как Месси ушел из «Барсы» в «ПСЖ».

Jordi Alba to Inter Miami is a done deal! Ex-Barcelona star to reunite with Lionel Messi and Sergio Busquets in MLS | Goal.com

Однако, это еще не все. Американцы не планируют останавливаться на этом - скоро команду усилит защитник Жорди Альба.

«Альба завершил оформление документов. Он прибудет в ближайшие несколько дней», - передает совладелец клуба Хорхе Мас.

Фабрицио Романо также подтвердил скорый трансфер своим любимым «Here we go». Ждем.

1 комментарий

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Даниил Гутин
Вот бы ещё Иньесту...
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