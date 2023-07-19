🤩🤩🤩 Бускетс и Месси уже в «Майами». Но это не все, дуэт превратится в трио уже в ближайшие дни
Можно лишь позавидовать.
«Интер Майами» официально представил Лионеля Месси и Серджи Бускетса в качестве двух новых футболистов команды.
Каталонский дуэт воссоединился во Флориде, спустя два года после того, как Месси ушел из «Барсы» в «ПСЖ».
Однако, это еще не все. Американцы не планируют останавливаться на этом - скоро команду усилит защитник Жорди Альба.
«Альба завершил оформление документов. Он прибудет в ближайшие несколько дней», - передает совладелец клуба Хорхе Мас.
Фабрицио Романо также подтвердил скорый трансфер своим любимым «Here we go». Ждем.
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