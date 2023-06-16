Как сообщает испанский журнал Hola, Шакира не позволит своим детям Милану и Саше присутствовать на свадьбе Марка, брата легенды «Барселоны» Жерара Пике.

Колумбийская певица расстаюсь с бывшим защитником сборной Испании после более чем 10 лет отношений. После разрыва Пике и Шакира боролись за опеку над детьми.

Отношения пары резко ухудшились. Жерар Пике находится в отношениях с Кларой Чиа Мартин, а Шакира переехала в Соединенные Штаты и живет в Майами со своими детьми.

Брат Пике собирается пойти к алтарю 23 июня. Однако Милану и Саше, как сообщается, запретили присутствовать на свадьбе их дяди. Колумбийка в настоящее время находится в Барселоне с сыновьями, но 19 июня они возвращаются в Майами. Певица не заинтересована в продлении срока пребывания в Испании.