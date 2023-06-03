8 комментариев

«Поведение Моуринью по отношению к судьям? Мы должны контролировать свою реакцию, что бы ни происходило на поле», — сказал Хави на пресс-конференции перед игрой с «Сельтой».

«Мы, как тренеры, должны подавать пример. Надеюсь, я никогда не попаду в такую ​​ситуацию», — добавил босс «Барсы».

После финала Лиги Европы в среду между «Ромой» и «Севильей» Моуринью выследил рефери Энтони Тейлора до автостоянки и приступил к словесным оскорблениям в адрес английского рефери.

Теперь Моуринью грозит дисквалификация на 10 игр за отвратительное поведение после игры.