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Хави критикует Моуринью за его поведение в финале Лиги Европы: «Мы, как тренеры, должны подавать пример»

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«Поведение Моуринью по отношению к судьям? Мы должны контролировать свою реакцию, что бы ни происходило на поле», — сказал Хави на пресс-конференции перед игрой с «Сельтой».

«Мы, как тренеры, должны подавать пример. Надеюсь, я никогда не попаду в такую ​​ситуацию», — добавил босс «Барсы».

После финала Лиги Европы в среду между «Ромой» и «Севильей» Моуринью выследил рефери Энтони Тейлора до автостоянки и приступил к словесным оскорблениям в адрес английского рефери.

Теперь Моуринью грозит дисквалификация на 10 игр за отвратительное поведение после игры. 

8 комментариев

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Роман
Чапи без двух дней тренер уже критикует легенду.
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Газонокосильщик Хави
Одно но чапи не понимает, моур даже когда жалуется, это выглядит, что жалуется. А не ноет как сам чапи. А чача именно ноет. Либо лепит сказки в духе мы были лучше в 1м тайме из 4х и по этому за два матча не забили и тд и тп
+9
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Egobrain
Моуринью критикует Хави за невыходы из группы и провалы в плей-офф
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janitor
Ответ Alexlagodny
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Он это переживет
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Alexlagodny
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juventus97@vk.com
Мы скоро откроем по ходу Хави как тренера, и его высказывания
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Vitto
Ответ Роман
Чапи без двух дней тренер уже критикует легенду.
Автобусник уже давно не тренер, а гастролер.
PS Уже не говоря о том что у Хави великая карьера и игрока, и есть успехи на тренерском месте.
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Merdan Jumayew
Ответ Роман
Чапи без двух дней тренер уже критикует легенду.
Легенда он для тебя и таких же как ты 🤡
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