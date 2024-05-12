«Барселона» определилась с приоритетами на лето – это 2 молодые звезды, в одной из которых Деку видит молодого себя

По сообщениям испанских СМИ, «Барселона» сделала приоритетом на лето подписание Нико Уильямса и Дани Ольмо.

Каталонцы давно слелят за обеими футболистами, а Ольмо – вообще воспитанник «Ла Масии». Оба игрока в поле зрения и других топ-клубов – «Челси» и «Арсенала».

«Челси» предпочитает Ольмо, поскольку, как сообщается, подписать его будет проще, несмотря на меньшую сумму выкупа (60 млн евро), чем у Уильямса (50 млн).

Ольмо очень хочет вернуться в Каталонию, и «Барса» «готова пойти на многое». Также сообщается, что Деку видит в испанце себя молодого себя.