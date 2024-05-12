Следующий гол Левандовского будет стоить «Барсе» больше миллиона евро. Выплаты получит «Бавария»

Очередной сезон походит к концу, «Барселоне» осталось провести четыре матча в чемпионате страны. Вероятнее всего, лучшим бомбардиром каталонцев вновь станет Роберт Левандовски.

Поляк забил 17 мячей в этом розыгрыше Ла Лиги. Он все еще претендует на трофей Пичичи – награду лучшему бомбардиру испанского первенства. Пока первую строчку в рейтинге бомбардиров Ла Лиги занимает Артем Довбик из «Жироны». На счету украинца – 20 голов.

Теоретически Роберт может догнать Артема и получить трофей Пичичи. При этом следующий гол поляка обойдется «Барсе» в 1,2 млн евро. Деньги получит «Бавария».

Всего в этом сезоне Левандовски забил 24 гола: 17 в чемпионате, 3 в Лиге чемпионов, 2 в Кубке и 2 в Суперкубке страны.

«Бавария» включила в договор о продаже поляка пункт, по которому «Барса» будет должна мюнхенцам 1,2 млн евро, если Роберт за сезон забьет минимум 25 мячей.

Но эти траты меркнут, если вспомнить о турнирных задачах «блауграны». После поражения в матче с «Жироной» подопечные Хави опустились на третье место. «Барсе» нужно завоевать серебро, чтобы принять участие в следующем розыгрыше Суперкубка Испании. Так что парочка голов от Левандовского «блаугране» не повредит.

Как думаете, сколько мячей забьет Роберт в оставшихся матчах?