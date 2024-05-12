😲 Гави посетил тренировку «Барселоны»

Гави был замечен на тренировочный базе «Барселоны» в преддверии матча с «Реал Сосьедадом», который состоится в понедельник. Тем не менее игрок не принимал участия в тренировке.

Напомним, Гави не играет с ноября из-за травмы, полученной во время матча за сборную Испании.

Изначально ожидалось, что 19-летний игрок восстановится за 7-9 месяцев, но по последним данным, он вернётся на поле не раньше января 2025 года.

Причины появления Гави на тренировочной базе клуба неизвестны.