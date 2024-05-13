13-е подряд чемпионство «Лудогорца» – лучшая действующая серия в мире. Рекорд по титулам кряду (15) у «Тафеа» из Вануату

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13-е подряд чемпионство «Лудогорца» – лучшая действующая серия в мире.

Болгарский клуб ни разу не опускался ниже первого места с момента выхода в высший дивизион в сезоне-2011/12.

Рекорд по титулам кряду принадлежит «Тафеа» из Вануату – 15 раз с 1994 по 2009 год.

Второе место по этому показателю с серией из 14 трофеев делят рижский «Сконто» (1991-2004) и «Линкольн Гибралтар» (2003-2016). Третий результат у «Лудогорца».

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