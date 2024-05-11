«Барселона» может остаться без второго места в Ла Лиге. Испанское издание рассказало, как себя чувствует раздевалка клуба

Испанское издание SPORT сообщает, что раздевалка «Барселоны» переживает период эмоционального спада.

«Барселона» может закончить сезон без серебряных наград, так как в очной игре уступила «Жироне». В нынешнем туре соседи по Каталонии потеряли очки, что дает «блаугране» шанс на возвращение второй строки, которая стала главной целью на конец сезона.

Столкнувшись с разочарованием и психологической усталостью, команда признает, что даже завоевание второго места не избавит ее от чувства неудачи. Кроме того, учитывая, что возможность завоевать какой-либо титул исключена, игроки понимают, что победа в четырех последних матчах не изменит оценку сезона в целом.

Теперь все внимание сосредоточено на предстоящем сезоне. Финансовое положение «Барселоны» вынуждает ее признать значительную часть игроков трансферными, и лишь немногие из них могут избежать ухода.