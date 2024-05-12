«Это моя ошибка»: Хави признал, что «Барсе» нужно было чаще выпускать на поле двух игроков

На пресс-конференции перед матчем «Барсы» и «Сосьедада» в 35-м туре Ла Лиги Хави заявил, что он и его штаб не были на должном уровне в этом сезоне.

По мнению тренера, «блаугране» следовало чаще выпускать на поле Ромеу и Кристенсена:

«Когда на поле были Ориоль Ромеу и Кристенсен, мы были более конкурентоспособны. Это моя ошибка и ошибка персонала. Мы были не на высоте. Отсутствие доминирования в центре поля тяжело сказалось на нас, и я самокритичен».

Этот сезон для «Барсы» вряд ли получится назвать удачным. Команда осталась без трофеев, а после матча с «Жироной» «блауграна» уступила каталонскому соседу вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Впереди у команды «Барселоны» еще четыре матча чемпионата: с «Сосьедадом» (дома), «Альмерией» (на выезде), «Райо Вальекано» (дома) и «Севильей» (на выезде).

Согласны с мнением Хави?