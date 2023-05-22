FC BARCELONA
Блог

Хави: «Возвращение Месси в «Барселону» под вопросом»

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Хави Хави
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«Месси? Его под вопросом. Оно зависит от многих вещей…» — сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Вальядолидом».

«Он потрясающий футболист, я с ним дружу, посмотрим, получится ли осуществить желаемое. Все зависит от намерений и желаний Лео».

Контракт Лео Месси с «ПСЖ» истекает этим летом, и он, похоже, собирается покинуть парижский клуб.

Финансовый план «Барселоны» должен получить одобрение Ла Лиги, только в этом случае можно будет говорить о трансфере 36-летнего аргентинца. 

 

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Месси перейдёт в Барсу 100 проц, просто специально мусолят, то Хави то Лапорту делая крайними и деньги врятли здесь решают, еслиб решали Месси уже собирал чемоданы с билетом в Саудовскую Аравию.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Слушайте Лёне нет смысла кому-то,что-то доказывать,он выиграл всё в футболе.
Говоря по простому,он прошёл эту игру полностью !
Если получиться то весь мир будет радоваться возвращению Месси в Барселону. Если нет,его право !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Ответ Alexlagodny
Не у кого не появлялось такой мысли, что Хави не очень хочет, чтобы Лео вернулся в Барсу? Что-то иногда такие мысли проскакивают. Что-то может пойти не так и на дружбу повлиять.
наоборот, как раз он и хочет Лео. это можно понять либо сам Хави очень плохо ставит позиционную атаку, контроль мяча есть но далековато от ворот, создать момент с помощью командной работы не получается, там либо Педри чудом войдет на дриблинге или крутой пас, либо голы из навесов, ну или в контратаках.. а так именно позиционная созидательная работа ведется очень слабо, а Лео спокойно закроет эту слабую сторону Хави, немного ослабив оборону но все же надо признать это необходимо для Барсы, либо команда которая добивается в одном сезоне трофеев из за минимальных побед и чудо спасении кипера во втором сезоне в 99% случаях проседают, а тут с Лео улучшат атаку, причем гарантировано будет куча 100% моментов, чего не даст ни один игрок в мире, плюс к этому еще и голы будет забивать, у Барсы с этом тоже проблемы. так что тут думаю только Хави и хочет. а если Лео не придет, то даже не знаю как решить эту проблему. не знаю ни одного игрока доступного(по крайней мере для Барсы из за финансы) кто может решить эту проблему, разве что КДБ, но этот не придет и даже если сильно захочет не отдадут его. остальные по созидании сильно уступят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Не у кого не появлялось такой мысли, что Хави не очень хочет, чтобы Лео вернулся в Барсу? Что-то иногда такие мысли проскакивают. Что-то может пойти не так и на дружбу повлиять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Markelov
МЕССИ В БАРСЕ КАЙФФФ еще бы роналду в реал перешел )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хамлохам
Новость из области фантастики...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UnforgivenX2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сколько можно эту тему мусолить? Месси играть бесплатно не будет, а платить 37 летнему игроку большие деньги не разумно. Придётся опять смешить всю Европу и рычаги дёргать? Легенда легендой, но нужно жить дальше, и новую команду строить, а не оглядываться в прошлое
36 в июне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий