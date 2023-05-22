9 комментариев

«Месси? Его под вопросом. Оно зависит от многих вещей…» — сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Вальядолидом».

«Он потрясающий футболист, я с ним дружу, посмотрим, получится ли осуществить желаемое. Все зависит от намерений и желаний Лео».

Контракт Лео Месси с «ПСЖ» истекает этим летом, и он, похоже, собирается покинуть парижский клуб.

Финансовый план «Барселоны» должен получить одобрение Ла Лиги, только в этом случае можно будет говорить о трансфере 36-летнего аргентинца.