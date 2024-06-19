Виктор Роке прервал отпуск и вернулся к тренировкам в «Барсе», чтобы произвести впечатление на Ханси Флика 💪🏻
Витор Роке усердно тренируется в тренажерном зале «Барселоны», чтобы улучшить свою физическую форму перед новым сезоном.
Нападающий поделился кадрами своих занятий в межсезонье.
Роке прервал свой отпуск почти на месяц, чтобы потренироваться на базе «Барсы», он надеется зарекомендовать себя с хорошей стороны у нового тренера Ханси Флика.
Однако есть вероятность, что футболист в конечном итоге уйдет в аренду, если «Барселона» не сможет зарегистрировать его контракт до конца июня из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
Потому что просто для него не будет места для регистрации и есть более важные позиции для этого