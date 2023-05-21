26 комментариев

Фанат изобразил потенциальный состав «Барсы» на сезон 23/24. Сколько трофеев возьмет такая команда?
Один фанат «Барселоны» по прозвищу Rich Firefighter 102 на Reddit показал потенциальный стартовый состав «сине-гранатовых», если к ним присоединятся Лео Месси и Джошуа Киммих.
Выглядит великолепно, смотрите сами.
Тер Штеген; Кунде, Араухо, Кристенсен; Де Йонг, Киммих; Дембеле, Месси, Педри, Бальде; Левандовски.
1) Араухо разве центральный защитник?
2) Где Гави?
p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.