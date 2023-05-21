26 комментариев

Один фанат «Барселоны» по прозвищу Rich Firefighter 102 на Reddit показал потенциальный стартовый состав «сине-гранатовых», если к ним присоединятся Лео Месси и Джошуа Киммих.

Выглядит великолепно, смотрите сами.

Тер Штеген; Кунде, Араухо, Кристенсен; Де Йонг, Киммих; Дембеле, Месси, Педри, Бальде; Левандовски.