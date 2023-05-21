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Фанат изобразил потенциальный состав «Барсы» на сезон 23/24. Сколько трофеев возьмет такая команда?

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Один фанат «Барселоны» по прозвищу Rich Firefighter 102 на Reddit показал потенциальный стартовый состав «сине-гранатовых», если к ним присоединятся Лео Месси и Джошуа Киммих.

Выглядит великолепно, смотрите сами.

Тер Штеген; Кунде, Араухо, Кристенсен; Де Йонг, Киммих; Дембеле, Месси, Педри, Бальде; Левандовски.

26 комментариев

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Vadia
Ответ Кокич
Пару дилетантских вопросов: 1) Араухо разве центральный защитник? 2) Где Гави? p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.
А разве не центральный? Увидели его против Виннисиуса и все?
+29
-1
+28
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NottinghamForest
Мой прогноз - если подпишет Месси, не будет ни одного трофея. Десять шагов назад
+43
-20
+23
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Абдул Абакаев
Ответ NottinghamForest
Мой прогноз - если подпишет Месси, не будет ни одного трофея. Десять шагов назад
маленькая помарка. у Реала
+26
-12
+14
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РВКИН СУ ГС СВ
Скорее поверю в подписание транспортного рычага под 8 номером, чем в Киммиха))))
+16
-5
+11
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Fruch
Вместо Киммиха скорее всего будет бесплатный Гюндоган или доморощенный Гави
+12
-4
+8
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кто-то
Состав-то хороший, но сколько рычагов уйдёт на подписание Киммиха - непонятно. Так-то , как фанат Барселоны, думаю, что такой состав в грамотных руках способен выигрывать трофеи
+6
-2
+4
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Кокич
Пару дилетантских вопросов:
1) Араухо разве центральный защитник?
2) Где Гави?

p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.
+11
-7
+4
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Alexander Sragovich
Ответ кто-то
Состав-то хороший, но сколько рычагов уйдёт на подписание Киммиха - непонятно. Так-то , как фанат Барселоны, думаю, что такой состав в грамотных руках способен выигрывать трофеи
Какая разница. Если подпишут, будут молодцы. Хотя Гюндоган как по мне подходит лучше
+2
0
+2
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Манучер Орзуев
Ответ Кокич
Пару дилетантских вопросов: 1) Араухо разве центральный защитник? 2) Где Гави? p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.
Чел он центральный просто против реала чтобы закрыть винисиуса поставят его на правый фланг
+2
0
+2
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Тимур Ибрагимов
Ответ Кокич
Пару дилетантских вопросов: 1) Араухо разве центральный защитник? 2) Где Гави? p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.
+1)))
+2
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+2
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crispymousse
Вероятно будет классическое 4-3-3, либо 4-1-2-3 с Де Йонгом на ЦОПе. Если вдруг вернётся Месси, значится будет играть под Лёвой. Остальное бредятина какая-то.
+1
0
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Тимур Ибрагимов
Ответ NottinghamForest
Мой прогноз - если подпишет Месси, не будет ни одного трофея. Десять шагов назад
согласен. это как для МЮ подписание Роналду
+5
-4
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crispymousse
3 защитника? Вы че шутите чтоли?) Или это такой способ не искать нормального ПЗ на рынке? Хави скорее из Барсы уйдёт, чем будет в 3 защитника играть)
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Alexander Sragovich
Ответ sa_dnessss
а Гави разве не лучше Киммиха
Нет, разные позиции
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Вадим Япаев
Ответ Кокич
Пару дилетантских вопросов: 1) Араухо разве центральный защитник? 2) Где Гави? p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.
Гави в Чесли.
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Emil_2
с таким составом и я бы пару трофеев взял;)))
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Arry
буду надеяться что Дембеле продадут
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Екб
Киммих не придёт
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Ya Tolik
Честно? Максимум Ла Лигу.
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Итачи Учиха
Френки в левом полуфланге удобнее играть, Киммиху, как раз, наоборот. Ну ни его, к сожалению, ни Месси в следующем сезоне не будет
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sa_dnessss
Ответ Кокич
Пару дилетантских вопросов: 1) Араухо разве центральный защитник? 2) Где Гави? p.s. Увидев Киммиха, что-то смешно стало.
а Гави разве не лучше Киммиха
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sa_dnessss
Ответ Alexander Sragovich
Нет, разные позиции
ну Гави в этом сезоне так много опорником отыграл что на этой схеме я думаю самое то
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Эмиль3979
Ответ crispymousse
3 защитника? Вы че шутите чтоли?) Или это такой способ не искать нормального ПЗ на рынке? Хави скорее из Барсы уйдёт, чем будет в 3 защитника играть)
Видимо ты в футболе ничего не знаешь. Бальде будет спускаться на лз, а педри на его место
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Hagi Amir
Ответ crispymousse
Вероятно будет классическое 4-3-3, либо 4-1-2-3 с Де Йонгом на ЦОПе. Если вдруг вернётся Месси, значится будет играть под Лёвой. Остальное бредятина какая-то.
Нет смотри Хави делает так потому что потом если что бальде пойдет назад и они будут играть 4 2 3 1 такую оборонительную схему
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