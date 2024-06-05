«Барса» сменила трансферный курс: вместо Киммиха и Гидо хотят хавбека «Сосьедада». Он лучший в Европе по одному показателю

«Барселона» заинтересована в приобретении Микеля Мерино, утверждает Diario Sport. Полузащитник «Реал Сосьедада» опережает Йозуа Киммиха и Гидо Родригеса в списке приоритетов.

Ожидается, что каталонцы сделают первое предложение «Сосьедаду» в ближайшие несколько недель, после того как клуб получит зеленый свет от Ла Лиги на трансферную деятельность.

27-летний футболист известен физической силой и является лучшим в Европе по количеству выигранных дуэлей. Для опорного полузащитника он также весьма полезен в атаке: в этом сезоне забил пять мячей в 32 матчах чемпионата.

Жоан Лапорта ожидает, что «Барселона» будет более физически активной при Ханси Флике.

Контракт Мерино истекает в 2025 году, поэтому «Сосьедад» будет заинтересован в его продаже этим летом, если только не убедит его продлить контракт.