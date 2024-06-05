👌 Романо подтверждает: «Барса» хочет подписать звезду «Сосьедада» в опорную зону. Трансфер обойдется в €50 млн

Фабрицио Романо подтверждает интерес «Барселоны» к Микелю Мерино.

Каталонцы действительно могут подписать хавбек этим летом.

Футболист «Сосьедада» высоко ценится Деку. Но также игроком интересуется туринский «Ювентус».

«Барса» рассчитывает, что Мерино сможет стать долгосрочным вариантом в опорной зоне, где у сине-гранатовых так и не нашлось хорошей замены Серджи Бускетсу.

Действующий контракт 27-летнего игрока с баскским клубом истекает в следующем году, что делает его относительно доступным для подписания. Ожидается, что «Сосьедад» попросит за трансфер не менее €50 млн.