Тер Стеген едет на Евро в качестве запасного. Марк-Андре рассказал о своей реакции на решение Нагельсманна

Совсем скоро стартует Евро-2024. Для сборной Германии этот турнир станет домашним, на команду Нагельсманна возлагаются большие надежды. Мануэль Нойер, который пропустил практически год из-за сложного перелома ноги, вновь будет первым номером бундестим. А Тер Стеген снова становится вторым. В товарищеском матче против сборной Украины голкипер «Барсы» остался на скамейке запасных.

Марк-Андре рассказал, как смотрит на свое положение в сборной:

«Нелегко оказаться в ситуации, которой ты надеялся избежать. Решение тренера нужно уважать и принимать, даже если ты с ним не согласен. Я стараюсь выступать на самом высоком уровне, чтобы продемонстрировать свои способности.

Было ли это самым трудным решением в моей карьере? Конечно. Это важное событие [Евро]. Я надеялся сыграть и не скрываю этого. Я считаю, что у меня были веские аргументы в свою пользу. Поэтому решение для тренера было непростым. Однако я должен уважать это.

Чемпионат мира в 2026 году? До него еще далеко. Никто не может предсказать, что произойдет в футболе в будущем. Я намерен выкладываться по полной в любой ситуации в течение следующих двух лет. Я стремлюсь к тому, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в моей отличной форме».

Вместе с Нойером и Тер Стегеном в заявку бундестим на Евро попали Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель – голкипер «Баварии», выступающий за «Штутгарт» на правах аренды.

По вашему, кто должен быть первым номером сборной Германии на домашнем Евро?