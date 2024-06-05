Фанаты каталонцев опасаются, что на «Барсу» сильно влияет один агент

Фабрицио Романо написал в твиттере: «Барса» уже сообщила Жорже Мендешу о намерении сохранить Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Лапорта и Деку согласны с этим планом, Ханси Флик тоже дал зеленый свет. Конкретные переговоры с «Атлетико» и «Ман Сити» еще не начались, но оба игрока хотят остаться».

Мендеш работает агентом обоих игроков. Фанаты «Барселоны» опасаются, что 58-летний агент имеет большое влияние в трансферной деятельности каталонцев.

Одно из популярных мнений: «Мы можем начать платить Мендешу официальную зарплату, потому что совершенно ясно, кто здесь командует.

Подумайте, где был бы Феликс без интереса «Барсы». Никто бы им не интересовался, по крайней мере, в Европе».

В прошлом сезоне Феликс забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 30 матчах Ла Лиги. Португалец выглядел достойно, но не решил проблемы со стабильностью.